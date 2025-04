Riminitoday.it - La città festeggia la “Giornata del mare e della cultura marinara”, tante le iniziative in programma

Leggi su Riminitoday.it

In occasionedel" Rimini Blue Lab, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Rimini e tutta la Comunità del, promuove un fittodi attività rivolto alle scuole e alcuni eventi aperti a tutta la cittadinanza per scoprire i luoghi.