La chiesetta di Nicola tra i ’Luoghi del cuore’ Superata la soglia delle 2500 sottoscrizioni

soglia delle 2500 preferenze è stata raggiunta e anche Superata”. Esulta Silvia Farina, presidente dell’aps circolo culturale Le Maestà di Nicola, promotrice della candidatura della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo al censimento ’I luoghi del cuore’ del Fai. Le chiamate a raccolta con visite guidate nel borgo, il passaparola, il coinvolgimento delle scuole hanno dato i loro frutti. E adesso, cosa succede? “Il 10 aprile – spiega Emanuela Costamagna, delegato regionale Fai per i luoghi del cuore – termina la raccolta firme per il censimento. Il 12 giugno sarà annunciata la classifica finale e i primi tre classificati accederanno di diritto a un contributo a fondo perduto rispettivamente di 70, 60 e 50mila euro”. Vale la pena ricordare che, oltre a Nicola, in provincia è candidata anche la chiesa di San Giorgio di Tellaro. Lanazione.it - La chiesetta di Nicola tra i ’Luoghi del cuore’. Superata la soglia delle 2500 sottoscrizioni Leggi su Lanazione.it Luni (La Spezia), 7 aprile 2025 – “Ce l’abbiamo fatta! Lapreferenze è stata raggiunta e anche”. Esulta Silvia Farina, presidente dell’aps circolo culturale Le Maestà di, promotrice della candidatura della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo al censimento ’I luoghi deldel Fai. Le chiamate a raccolta con visite guidate nel borgo, il passaparola, il coinvolgimentoscuole hanno dato i loro frutti. E adesso, cosa succede? “Il 10 aprile – spiega Emanuela Costamagna, delegato regionale Fai per i luoghi del cuore – termina la raccolta firme per il censimento. Il 12 giugno sarà annunciata la classifica finale e i primi tre classificati accederanno di diritto a un contributo a fondo perduto rispettivamente di 70, 60 e 50mila euro”. Vale la pena ricordare che, oltre a, in provincia è candidata anche la chiesa di San Giorgio di Tellaro.

