Lettera43.it - La ceo di Eurizon Capital Maria Luisa Gota nuova presidente di Assogestioni

è ladie resterà in carica fino al 2028. L’attuale amministratore delegato disgr, del gruppo Intesa Sanpaolo, è stata votata dall’assemblea dell’associazione all’unanimità. Sarà la manager a succedere a Carlo Trabattoni di Generali Real Estate sgr alla presidenza. Trabattoni sarà viceinsieme a Giovanni Sandri e Cinzia Tagliabue, rispettivamente di BlackRock e Amundi sgr.: «Percorso in continuità»Come riportato da Milano Finanza,ha dichiarato: «Desidero ringraziare Carlo Trabattoni per la sua guida alla presidenza dell’associazione durante una consiliatura che ha coinciso con un triennio di profondi cambiamenti economici, sociali e geopolitici. In un contesto così complesso, è stato richiesto a tutta l’industria del risparmio gestito un contributo significativo come fonte di stabilità e crescita.