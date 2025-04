La borsa di Hong Kong perde oltre il 12% il crollo peggiore degli ultimi 16 anni

borsa di Hong Kong perde oltre il 12% quando mancano meno di due ore alla chiusura, nel giorno peggiore per l’indice Hang Seng in più di 16 anni, mentre la rappresaglia della Cina contro i dazi di Donald Trump intensifica la guerra commerciale e alimenta i timori di recessione. L’indice, che aveva aperto con un ribasso del -9,28%, segna crollo del 12,4% - o 2.828,49 punti - a quota 20.021,32. Feedpress.me - La borsa di Hong Kong perde oltre il 12%, il crollo peggiore degli ultimi 16 anni Leggi su Feedpress.me Ladiil 12% quando mancano meno di due ore alla chiusura, nel giornoper l’indice Hang Seng in più di 16, mentre la rappresaglia della Cina contro i dazi di Donald Trump intensifica la guerra commerciale e alimenta i timori di recessione. L’indice, che aveva aperto con un ribasso del -9,28%, segnadel 12,4% - o 2.828,49 punti - a quota 20.021,32.

