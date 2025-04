Quotidiano.net - “La biblioteca dei conservatori”: il saggio di Massimiliano Mingoia

Leggi su Quotidiano.net

Vien da rimpiangerli, i “veri“, in questi tempi dove ogni giorno c’è una rivoluzione, reale o dichiarata. Ma qual è il vero conservatore? A questa domanda cerca di rispondere, trent’anni di cronache politiche alle spalle. Il suo libro “Ladei: libri fondamentali per capire la destra“ (Idrovolante) è un viaggio nella cultura conservatrice, da Burke a Prezzolini e Scruton passando per Longanesi e Von Hayek, fino a Hazony. Un viaggio senza sconti, che esplora anche limiti e contraddizioni di questo pensiero. Ma ne svela anche la profonda verità che, in questi tempi di manicheismo politico, si fa finta di non ricordare: un vero conservatore non può che essere antifascista (e anticomunista), sempre difenderà il sistema liberal-democratico.