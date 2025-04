La bellezza di essere Me | uno spazio dedicato al benessere a Modena

Modena un nuovo spazio beauty, dedicato a benessere e bellezza, con un ambiente completamente rinnovato nel look come nella proposta.La bellezza di essere Me all'extracoop GrandemiliaIl nuovo spazio verrà inaugurato alle ore 10.00. Modenatoday.it - La bellezza di essere Me: uno spazio dedicato al benessere a Modena Leggi su Modenatoday.it Il 10 aprile arriva nel cuore diun nuovobeauty,a ben, con un ambiente completamente rinnovato nel look come nella proposta.LadiMe all'extracoop GrandemiliaIl nuovoverrà inaugurato alle ore 10.00.

La bellezza di essere Me: il luogo perfetto per il beauty e il benessere a Bologna. La bellezza di essere me, il nuovo corner di Coop Alleanza 3.0. Cessiamo! O del bagno del Fanfulla come spazio d’arte. Intervento scritto del Cardinal Ravasi in occasione del di Firenze. bellezza poetica - Parthenope (2024). Come se fosse la prima volta. Ne parlano su altre fonti

Se la bellezza è una gabbia (e lo è), la bruttezza può essere uno spazio politico di libertà per tutte e tutti - Con l'estetica non c'entra niente: la bruttezza, così come la bellezza, è il frutto di una carica sociale escludente basata sul potere, ... (alfemminile.com)