La beffa del volontario della Croce Rossa | così ha rubato oltre 6mila euro in buoni benzina per le ambulanze

Leggi su Open.online

Per un 55enne di Verbania, in Piemonte, l’attività di volontariato nellaitaliana si era trasformata in una vera e propria miniera d’oro, anzi di. Dal 2022 a oggi, l’uomo avrebbe sottratto6.700all’associazione in cedole magnetiche per il carburante. Al distributore, infatti, non portava i mezzi di soccorso ma la sua auto personale. Sabato 5 aprile, all’ennesimo tentativo, l’uomo è stato colto in flagrante dalle forze dell’ordine e posto ai domiciliari con l’accusa di peculato.Il buco nei contiI sospetti erano sorti sia nei colleghi volontari che nei gestori dei distributori di. I primi registravano un buco di cedole magnetiche pari a 350ogni mese. I secondi, invece, si vedevano presentare quelle stesse cedole – usate pere mezzi di pronto soccorso – per un’auto come le altre.