La bandiera da record. Il maxi-telo srotolato a Città di Castello con i pensieri di 800 bimbi

La eco-collettiva della pace più lunga del mondo dedicata a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “pilastri” della fratellanza fra i popoli e democrazia. Unbianco di quasi 100 metri di lunghezza (97 per la precisione) e 2 metri e trenta di larghezza con i disegni, messaggi,colorati scritti da 800 bambini e studenti delle scuole primarie e secondarie dellae di altre nazioni, è statocome da programma nel centro storico didisubito dopo le ore 16 fra due ali di folla commossa e partecipe di un evento unico nel suo genere che segna in maniera indelebile un periodo storico cupo e difficile, fra guerre e conflitti ad ogni latitudine che mettono a serio rischio la convivenza futura. "Un messaggio positivo di speranza e di fraternità che oggi tutti insieme vogliamo dedicare al mondo ed in particolare a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da sempre protagonisti del messaggio di pace", hanno gridato in coro i numerosi presenti.