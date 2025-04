Inter-news.it - Kompany stizzito: «Non darò informazioni sui titolari. Muller? Incertezza»

Leggi su Inter-news.it

Vincentha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Bayern Monaco-Inter, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni.CONFERENZA STAMPA VINCENT– VIGILIA DI BAYERN MONACO-INTERSei preoccupato per i tanti infortuni?Siamo in una situazione difficile. Ma siamo in Champions League e dobbiamo guardare avanti! I giocatori disponibili saranno all’altezza e sono sicuro che daranno il massimo. Ho fiducia in questi giocatori e non mi voglio lamentare, il nostro obiettivo non cambia. E neanche le mie strategie.In che posizione giocheràdomani?Devo ancora decidere chi giocherà domani. Dobbiamo avere grande rispetto di una leggenda come, nella mia testa c’è solo la partita di domani con l’Inter e di prepararci al meglio, poi dovrò decidere chi e come farlo giocare.