Kompany argomenta | Bayern Monaco non guarda alle assenze Inzaghi? Qualità

Kompany si è pronunciato alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Vincent Kompany si è così espresso a Sky Sport in vista di Bayern Monaco-Inter: La situazione è quella che è. Si hanno due possibilità: «Crogiolarsi per le defezioni oppure avere la mentalità di chi lavora con i giocatori a disposizione per ottenere i propri risultati. Penso che sia molto chiara la Qualità acquisita dall’Inter in queste stagioni. In generale, è una squadra con molta esperienza, consapevolezza dei momenti della partita, un buon equilibrio tra Qualità nell’attaccare e calma nella difesa. Noi cercheremo di creare loro il nostro set di problemi, con l’auspicio che sia abbastanza per avere la meglio».Kompany su Muller e Inzaghi: una sfida nella sfida in Bayern Monaco-InterLA MOTIVAZIONE – Kompany ha poi proseguito: «Muller? Tutti hanno tante motivazioni per questa gara, che è un big match. Inter-news.it - Kompany argomenta: «Bayern Monaco non guarda alle assenze. Inzaghi? Qualità» Leggi su Inter-news.it Vincentsi è pronunciato alla vigilia di-Inter, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Vincentsi è così espresso a Sky Sport in vista di-Inter: La situazione è quella che è. Si hanno due possibilità: «Crogiolarsi per le defezioni oppure avere la mentalità di chi lavora con i giocatori a disposizione per ottenere i propri risultati. Penso che sia molto chiara laacquisita dall’Inter in queste stagioni. In generale, è una squadra con molta esperienza, consapevolezza dei momenti della partita, un buon equilibrio tranell’attaccare e calma nella difesa. Noi cercheremo di creare loro il nostro set di problemi, con l’auspicio che sia abbastanza per avere la meglio».su Muller e: una sfida nella sfida in-InterLA MOTIVAZIONE –ha poi proseguito: «Muller? Tutti hanno tante motivazioni per questa gara, che è un big match.

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in tv: le probabili formazioni. Quelli che ridevano di Kompany. Bayern Monaco, Kompany: "Infortuni? Per me non ci sono scuse". Poi aggiorna su Neuer. Kompany a San Siro non solo per visionare l'Inter. Per TMW Thiaw osservato speciale del Bayern. Bayern Monaco, Kompany: “Contro il Leverkusen i dettagli faranno la differenza”. Bayern Monaco, Kompany: "L'obiettivo è portare impegno e entusiasmo in campo". Ne parlano su altre fonti

Bayern Monaco, Kompany: “Cercheremo di creare problemi all’Inter. Noi faremo la nostra partita” - Le parole dell’allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, a poche ore dalla partita di Champions League contro l’Inter Il Bayern Monaco è pronto a sfidare l’Inter di Simone Inzaghi: domani, ... (gianlucadimarzio.com)

Bayern, Kompany: "Situazione difficile, ma non voglio cambiare obiettivo e strategie" - Falcidiato dagli infortuni, il Bayern Monaco deve fare i conti con una vera e propria emergenza, ma Vincent Kompany non cerca alibi e resta concentrato sul match. "Siamo in una situazione difficile, ... (sportmediaset.mediaset.it)

Qui Bayern - Kompany, le assenze non cambiano modulo: la probabile dei bavaresi per domani - Prime ipotesi di formazione per il Bayern Monaco in vista della gara di domani sera alle 21 a Monaco di Baviera contro l'Inter. Secondo Kicker, infatti, le scelte di Kompany, al netto delle tante asse ... (informazione.it)