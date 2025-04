Internews24.com - Kompany a Sky: Cercheremo di creare problemi all’Inter perché è una squadra che negli ultimi anni ha fatto benissimo. Infortuni? Faremo la nostra partita con i giocatori che abbiamo»

di Redazione, l’allenatore del Bayern Monaco ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro l’Inter: le sue dichiarazioniContattato da Sky Sport poco prima della conferenza stampa in vista dellacontro l’Inter, Vincent, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato dell’andata dei quarti di finale di Champions League iniziando con le difficoltà legate agli.SUGLI INFORTUNATI – «Lo scopriremo, madi fare lacon iche». SULL’INTER – «diè unacheha. Sa come gestire le varie fasi della, sa quando difendere e quando attaccare, ha attitudine ed esperienza. Ora è una delle squadre più forti che ci sono». SU MULLER – «Tutti hanno la stessa motivazione, è unache tutti vogliono giocare».