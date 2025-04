In vista della sfidal'Inter, il centrocampista tedesco Joshuaha condiviso le sue sensazioni in un’intervista

Kimmich carica il Bayern: “Possiamo segnare contro qualsiasi difesa del mondo”.

Kimmich lancia la sfida all'Inter: "Difendono bene, ma lo dicevano anche di altre! Possiamo far gol a chiunque".

Darmian non fa drammi dopo il 2-2 col Parma e carica l'Inter in vista del Bayern: "Un pari non deve minare le nostre certezze!".