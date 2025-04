Juventusnews24.com - Kalulu si è (quasi) preso la Juve: nella notte di Roma diventa una risorsa decisiva per i bianconeri! Il messaggio a Tudor arriva forte e chiaro con questi numeri da urlo!

di Matteo Barile, difensore della, è un giocatoreimprescindibile per i: contro lal’ennesima prestazione da incorniciare!Èto come alternativa all’irraggiungibile Riccardo Calafiori, sedotto dalla corte dell’Arsenal. Èto tra pochi entusiasmi e tanto scetticismo generale vuoi perché la sua ultima stagione è stata falcidiata da infortuni. Vuoi perché il recente passato al Milan non poteva per forza di cose rappresentare un bel biglietto per tutto l’ambiente. E, invece,otto mesi dopo il suo arrivo Pierrestando imprescindibile per i. La dimostrazione èta anche ieri contro la. Schierato forzatamente dal 1?, vista l’assenza di Federico Gatti per infortunio, l’apporto dato dal numero 15 bianconero è stato letteralmente decisivo.