Juventusnews24.com - Kalulu a Sport Mediaset: «Volevamo la vittoria, ma la strada è quella giusta. Vi svelo cosa ci chiede Tudor»

di Redazione JuventusNews24: le dichiarazioni del difensore della Juventus dopo il pareggio contro la RomaDopo il pareggio di Roma, Pierreha parlato così ai microfoni di. Le dichiarazioni del difensore della Juventus.PARTITA – «Siamo entrati in partita per aggredire l’avversario, per essere pesanti a livello fisico. Poi con la pallafare ciò che abbiamo preparato in settimana. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi il gol subito cii ha fatto un po’ di danno.la, peccato non esserci riusciti ma lada seguire».NUOVA MENTALITA’ – «Noi possiamo fare grandi partite perché siamo giocatori di alto livello. Siamo pronti a seguire ciò che ci dice l’allenatore. Nel calcio poi vince chi porta a casa i duelli».