Kale Dixon, un libro ancora da scrivere.

Per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlarvi del 26enne americano. Il suo passato è legato decisamente al mondo del baseball, che gli ha dato sia la rapidità che la potenza nel suo stare nel ring. E’ arrivato in WWE nel 2022, e da allora non ha mai avuto troppe presenze televisive, dato che si trova spesso nella low card e ha lottato spesso in live event oppure a Level Up. La “svolta” per lui è arrivata in questo 2025, da inizio anno ha preso parte a un paio di show settimanali televisivi del brand di NXT, seppur in uno di essi abbia preso parte solo a un dark match e nell’altro è stato sconfitto da Trick Williams in meno di dieci secondi, ma è pur sempre un inizio.Cosa posso dire? Difficile fare un pronostico per lui, ma ha secondo me delle buone potenzialità tra le mani e nel breve periodo potrebbe diventare un middle carder di buona fattura.