Sport.quotidiano.net - K-SPORT GALLO vince contro Maceratese: Torelli decisivo con doppietta

2 K-: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Gurini (28’ st Di Pollina),, Fiorani (39’ st Camara), Magnanelli (49’ st Sakaj), Micchi (18’ st Peroni). All. Magi: Bazzucchi, Ciattaglia, Vanzan, Mastrippolito, Nicolosi, Bongelli, Marras (34’ st Oses), Gomez (22’ st Cirulli), Cognigni, Ruani (26’ st Bracciatelli), Vrioni (8’ st Grillo). All. Possanzini Arbitro: Copelli di Mantova Reti: 11’ pt e 43’ st, 18’ st Fiorani, 27’ Bongelli, 31’ st Cirulli Note: spett. 1000; amm. Carta,, Fiorani, Dominici, Ruani, Bracciatelli, espulso Mastrippolito nell’intervallo, espulso Possanzini; angoli: 4-2; rec: 0’+5’ Di fronte ad uno stadio Spadoni pieno per la partita clou di giornata e dell’intero campionato di Eccellenza è il Montecchioa trionfare con non poca difficoltà.