Juventusnews24.com - Juventus Next Gen ai playoff di Serie C se… Tutte le combinazioni: la squadra di Brambilla ci crede

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen aidiC? Tutti i dettagli sul possibile percorso dei bianconeri: ecco cosa deve succedereSi è conclusa da pochi minuti la giornata 35 del girone C diC tra Giugliano e Casertana col risultato di 1-1. Una partita che hanno seguito con attenzione anche i tifosi dellaGen: con questo risultato i campani non hanno superato in classifica i bianconeri che rimangono al nono posto (penultimo valido per la zona play-off), anche se con una partita in più.Dopo le squalifiche di Taranto e Turris, la classifica ha subito molti cambiamenti con i bianconeri che dovranno giocare solo più due partite da qui alla fine della stagione mentre, la maggior parte delle altre squadre, ne giocheranno tre.Da osservare con attenzione la posizione della Cavese, all’undicesimo posto con una partita e tre punti in meno rispetto alladi