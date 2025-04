Juventus Buffon e il messaggio a Motta | "Tanti capitani? Bisogna conoscere il club dove si va ne andava trovato uno solo"

Buffon, capo delegazione della Nazionale ed ex capitano della Juventus, ha parlato a Dazn dov`era ospite per commentare la gara dei bianconeri,. Leggi su Calciomercato.com Gigi, capo delegazione della Nazionale ed ex capitano della, ha parlato a Dazn dov`era ospite per commentare la gara dei bianconeri,.

La frecciata di Buffon a Thiago Motta: “Bisogna conoscere la storia del posto in cui si va” - I capitani a rotazione di Thiago Motta non sono piaciuti a Buffon che lo bacchetta: "Alla Juve entri nello spogliatoio e ci sono le foto dei capitani ... (fanpage.it)

