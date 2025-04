Juve Tudor vede crescita | Sono soddisfatto Buffon apprezza | C’è condivisione

Juve c’è, oltre il pari. La rincorsa Champions non ha portato la seconda vittoria consecutiva, ma Igor Tudor ha visto una buona prestazione con la sua idea di calcio più verticale e aggressiva, soprattutto in un primo tempo ben disputato prima che la partita prendesse le pieghe della prudenza dopo il pari giallorosso. I bianconeri si Sono espressi nei primi venti minuti di partita con baricentro alto, riaggressione, buone trame e anche una paratissima di Svilar a negare il vantaggio di Gonzalez, poi concretizzato da Locatelli con un sontuoso destro al volo. Insomma, la transizione dal calcio compassato di Motta a quello più energico di Tudor sta procedendo e il pareggio, in una delle partite più difficili da qui alla fine, può soddisfare. Tudor soddisfatto La Roma era uno degli avversari peggiori per stato di forma, trend positivo, rimonta dalle retrovie e la Juve ha retto la scena, approcciandola nel migliore dei modi. Sport.quotidiano.net - Juve, Tudor vede crescita: “Sono soddisfatto”. Buffon apprezza: “C’è condivisione” Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 7 aprile 2025 – Lac’è, oltre il pari. La rincorsa Champions non ha portato la seconda vittoria consecutiva, ma Igorha visto una buona prestazione con la sua idea di calcio più verticale e aggressiva, soprattutto in un primo tempo ben disputato prima che la partita prendesse le pieghe della prudenza dopo il pari giallorosso. I bianconeri siespressi nei primi venti minuti di partita con baricentro alto, riaggressione, buone trame e anche una paratissima di Svilar a negare il vantaggio di Gonzalez, poi concretizzato da Locatelli con un sontuoso destro al volo. Insomma, la transizione dal calcio compassato di Motta a quello più energico dista procedendo e il pareggio, in una delle partite più difficili da qui alla fine, può soddisfare.La Roma era uno degli avversari peggiori per stato di forma, trend positivo, rimonta dalle retrovie e laha retto la scena, approcciandola nel migliore dei modi.

