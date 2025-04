Juve brillante all’Olimpico la Gazzetta cita anche Thiago Motta | Avrà commesso mille errori ma su una cosa aveva ragione

L'edizione odierna della Gazzetta dello sport ha analizzato il pareggio conquistato dalla Juventus ieri sera sull'insidioso campo della Roma. Nonostante non sia arrivata la vittoria è stata una serata nel complesso positiva.Con Tudor è un'altra musica e i giocatori ci mettono quel qualcosa in più ma, sottolinea il quotidiano, la bella Juve romana è figlia dell'educazione di questi ultimi mesi. Personalità, coraggio e gioco: è la rivoluzione che stava coltivando Thiago Motta, che Avrà commesso mille errori ma che ha ragione quando dice che col tempo si sarebbe vista la sua mano.

