Riminitoday.it - Judoka Riccionese, Longo e Badiane si confrontano con i migliori in Italia e in Europa

Leggi su Riminitoday.it

Super weekend per lacon Sofiain gara in Coppaa Teplice (Repubblica Ceca) e Brunoimpegnato a Castel Maggiore per le qualificazioni della Coppa. Sofia a Teplice non cade ma perde per somma di sanzioni (3 shido a 2) e purtroppo non viene recuperata.