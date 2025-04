Zonawrestling.net - Josh Barnett: “Sto cercando di convincere William Regal a partecipare a Bloodsport”

Da qualche anno ormaiè diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di catch wrestling: una particolare forma di wrestling, molto tecnico, basato su sequenze e sottomissioni con tratti che lo accomunano alle arti marziali. Uno stile preciso, capitanato da, che organizza da tredici edizioni l’evento, e rappresentato oggi al meglio da wrestler come Zack Sabre Jr., Jonathan Gresham, Shayna Baszler, ma anche Charlie Dempsey. Il figlio d’arte è stato uno dei primi nomi della WWE cheè riuscito a portare all’evento, ma il suo vero sogno è un altro.“La scelta è sua, io lo aspetto”Intervistato dal podcast Ringsiders Wrestling, infatti,ha ammesso di aver invitato più voltea tornare sul ring per un incontro in