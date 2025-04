Oasport.it - Jorge Martin sarà in Qatar. Il campione del mondo ufficializza il suo ritorno in pista!

in. L’annuncio, quanto mai importante, è arrivato nel corso della giornata odierna per merito dello stessodelche, sui suoi canali social, ha confermato che si recherà a Lusail in attesa del “via libera” definitivo per, finalmente, prendere parte al fine settimana di gara, dopo aver saltato le tappe di Buriram, Termas de Rio Hondo e Austin.Come già riportato nei giorni scorsi, il pilota nativo di Madrid ha superato il controllo medico della scorsa settimana e ha avuto l’ok dei medici per imbarcarsi verso il. A questo punto il suo iter richiederà l’ultimo step, rappresentato dall’ultimo controllo che si terrà nella giornata di giovedì al centro medico dellaiota. Solo a quel puntopotrà prendere parte al weekend di gara.