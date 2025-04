Ilfattoquotidiano.it - Jorge Bolaño morto durante una festa: l’ex calciatore del Parma aveva 47 anni

Il mondo del calcio è in lutto. Èall’età di 47colombiano. Il decesso è avvenuto nella città di Cúcuta, come hanno riferito i media locali., che partecipò alla Coppa del Mondo del 1998 in Francia, era l’idolo dell’Atletico Junior de Barranquilla e viene ricordato in Italia per i suoi periodi alcon cui vinse una Supercoppa Italiana (1999), una Coppa Italia (2002) e un‘epica salvezza (2007) con Claudio Ranieri in panchina.per un infartounaorganizzata da un suo parente nel capoluogo del dipartimento Norte de Santander.“Con profondo dolore esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia e ai cari diEladioCorrea, ex giocatore della nazionale maschile colombiana,professionista e allenatore, scomparso domenica scorsa”, ha affermato in una nota la Federazione calcistica colombiana (Fcf).