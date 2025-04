Sport.quotidiano.net - Joe Tacopina critica la direzione di gara: "Il calcio italiano ha bisogno di una pulizia"

Anche Joenel dopoha affidato ai social la sua rabbia per ladi, usando toni ben poco diplomatici. "Ancora una volta – scrive –!! L’arbitro era proprio lì, quindi sappiamo che non se lo è perso (il riferimento è al fallo da rigore su Rao, ndr). Traete le vostre conclusioni, ma ilhadi una. Anche il capo degli arbitri ci ha chiesto scusa per l’errore". A parlare nel dopoanche Matte Arena, tornato dopo sei gare ai box. "Il pareggio ci sta stretto, potevamo portare a casa qualcosa in più – osserva Arena –. Non siamo riusciti a sfruttare diverse occasioni davanti alla porta, poi non ho rivisto l’episodio dell’intervento in area di rigore su Rao. Non è un caso se la squadra ha mantenuto la porta inviolata e corso pochi pericoli: avevamo un assetto e interpreti diversi, ma più che merito mio, di Bruscagin e Fiordaliso, bisogna fare i complimenti ad Awua e Nador per il lavoro sporco a centrocampo con tante palle sporche recuperate che ci hanno permesso di non fare scalate troppo lunghe.