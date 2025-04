Screenworld.it - JK Rowling torna alla carica, ora si scaglia contro un’altra categoria LGBT

JKcontinua a far parlare di sé per la sua battagliaquella che definisce “l’ideologia radicale di genere”. Dopo aver attirato l’attenzione negli ultimi anni per le sue critiche al movimento trans, compresa la recenteversia sull’atleta Imane Khelif, la celebre autrice di Harry Potter ha ora puntato il ditodella comunitàQ+: le persone asessuali.Il 6 aprile, in occasione dell’International Asexuality Day,ha pubblicato un commento su X, ironizzando sulla festività: “Buona Giornata Internazionale della Falsa Oppressione a tutti quelli che vogliono far sapere agli sconosciuti che non hanno voglia di fare sesso”. Un attacco diretto a una ricorrenza nata per aumentare la visibilità e la comprensione delle identità sotto l’ombrello “ace”, che comprende asessuali, demisessuali e grey-asessuali.