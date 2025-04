Jennifer Lopez unica data italiana al ‘Lucca Summer Festival 2025’

Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival 2025 con tour Jennifer Lopez: Up all night live in 2025. Appuntamento il 21 luglio nell’area delle mura storiche, che ha già ospitato fra gli altri i Rolling Stones e Roger Waters, per la sua unica data italiana.Lopez, conosciuta come l’artista totale – cantante, ballerina e attrice – è una vincitrice di numerosi premi e artista multi-platino con traguardi da record. Ad oggi ha venduto oltre 80 milioni di dischi, totalizzato oltre 15 miliardi di stream e conta quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.I biglietti saranno disponibili nella presale esclusiva di Radio101 da mercoledì (9 aprile )alle 11 a giovedì alle 23,59. La general sale apre venerdì (11 aprile) alle 11.Jennifer Lopez è una forza della natura. Dominando numerosi settori come attrice, produttrice, cantante e imprenditrice, ha raggiunto traguardi che pochi possono eguagliare. Leggi su Corrieretoscano.it LUCCA – La leggendariaal Lucca2025 con tour: Up all night live in 2025. Appuntamento il 21 luglio nell’area delle mura storiche, che ha già ospitato fra gli altri i Rolling Stones e Roger Waters, per la sua, conosciuta come l’artista totale – cantante, ballerina e attrice – è una vincitrice di numerosi premi e artista multi-platino con traguardi da record. Ad oggi ha venduto oltre 80 milioni di dischi, totalizzato oltre 15 miliardi di stream e conta quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.I biglietti saranno disponibili nella presale esclusiva di Radio101 da mercoledì (9 aprile )alle 11 a giovedì alle 23,59. La general sale apre venerdì (11 aprile) alle 11.è una forza della natura. Dominando numerosi settori come attrice, produttrice, cantante e imprenditrice, ha raggiunto traguardi che pochi possono eguagliare.

