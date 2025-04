Jenna Ortega rivela il vero motivo per cui ha deciso di non tornare per Scream 7

Leggi su Cinefilos.it

ilper cui hadi nonperha rotto il silenzio sulla vera motivazione che l’ha spinta a dire di no a7 e a lasciare il franchise. Nel 2023, è emersa la notizia che la star diMelissa Barrera non sarebbe tornata per l’imminente settimo capitolo della longeva saga slasher dopo essere stata licenziata dal suo ruolo di Sam Carpenter per aver condiviso sui social media quelli che erano considerati commenti “antisemiti”.A questo evento ha fatto seguito la notizia che Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo noto come Radio Silence, non sarebbero tornati a dirigere il progetto dopo aver diretto i due capitoli precedenti. Lo studio ha ricevuto molte reazioni negative per la situazione di Barrera e si è ipotizzato che alcuni dei suoi compagni di cast diavrebbero potuto mostrare il loro supporto.