Jasmine e Pierangelo Greco storia | quando lui ha capito di essere gay

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco partecipano in coppia a The Couple. La prima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi li vede nel cast come due giocatori protagonisti, ma anche come due grandi amici. Ma nel passato che condividono c’è anche una relazione amorosa. Infatti, Jasmine ha spiegato che Pierangelo è il suo ex fidanzato, che con il tempo ha poi capito di non essere poi così attratto dalle donne. Il truccatore ha fatto poi, dopo la loro love story, coming out. Tra loro è rimasto un legame speciale, che ora li porta a gareggiare insieme nel nuovo reality show di Canale 5. Ma vediamo insieme cos’è accaduto tra loro.Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco a The Couple: la loro storia, oggi ex fidanzatiLeggi anche: The Couple: come funziona, televoto, diretta h24, quanto dura, castLeggi anche: Chi è Andrea Tabanelli: età, origini, calcio, lavoro oggi, fidanzata, The CoupleMentre il nome di Jasmine Carrisi è ormai noto per molti telespettatori, quello di Pierangelo Greco un po’ meno in TV. Latuafonte.com - Jasmine e Pierangelo Greco storia: quando lui ha capito di essere gay Leggi su Latuafonte.com Carrisi epartecipano in coppia a The Couple. La prima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi li vede nel cast come due giocatori protagonisti, ma anche come due grandi amici. Ma nel passato che condividono c’è anche una relazione amorosa. Infatti,ha spiegato cheè il suo ex fidanzato, che con il tempo ha poidi nonpoi così attratto dalle donne. Il truccatore ha fatto poi, dopo la loro love story, coming out. Tra loro è rimasto un legame speciale, che ora li porta a gareggiare insieme nel nuovo reality show di Canale 5. Ma vediamo insieme cos’è accaduto tra loro.Carrisi ea The Couple: la loro, oggi ex fidanzatiLeggi anche: The Couple: come funziona, televoto, diretta h24, quanto dura, castLeggi anche: Chi è Andrea Tabanelli: età, origini, calcio, lavoro oggi, fidanzata, The CoupleMentre il nome diCarrisi è ormai noto per molti telespettatori, quello diun po’ meno in TV.

