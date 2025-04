Jany McPherson musica per l’anima tra ritmi latini e raffinate ballate jazz a Molfetta

jazz internazionale Jany McPherson, cantante, pianista e compositrice cubana che ha iniziato giovanissima a suonare nella leggendaria orchestra Buena Vista Social Club, è la grande protagonista del concerto in programma sabato 12 aprile (ore 20.30) nell'auditorium Regina Pacis.

LA PIANISTA, CANTANTE E COMPOSITRICE CUBANA JANY McPHERSON - Il 19 aprile la pianista, cantante e compositrice cubana JANY McPHERSON si esibirà per la prima volta in un doppio set, alle ore 20.30 e alle ore 23.00, al Blue Note di Milano (via Pietro Borsieri, 37 ... (politicamentecorretto.com)

Jazz&Baccalà: arriva la star cubana membro dei Buena Vista Social Club Jany McPherson - La star cubana Jany McPherson (piano, voce) accompagnata da Luca Bulgarelli ... A Cuba ha vinto il prestigioso Premio Adolfo Guzman. La sua musica è una sintesi di vari stilemi e linguaggi limitrofi e ... (ildenaro.it)

Jany McPherson pianista e cantante cubana al Teatro Summarte - La star cubana Jany McPherson (piano, voce) accompagnata da Luca Bulgarelli (contrabbasso) e da Amedeo Ariano (batteria), venerdì 28 marzo sarà protagonista ... (napolivillage.com)