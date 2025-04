Sport.quotidiano.net - Jack Ryan trionfa al Gran Premio Csi quattro stelle del Toscana Tour

per l’Irlanda si è aggiudicato ildello Csi adeldisputato ieri pomeriggio alla presenza di un numeroso pubblico. In sella a Dsh Lucky Junior il forte cavaliere ha concluso la sua spettacolare gara in un tempo di 40“47, letteralmente volando sugli ostacoli dell’arena Boccaccio. In seconda posizione la Germania con Jens Baackmann e terzo posto per la Francia con Robin Lesqueren. Primo azzurro al sesto posto: Emanuele Gaudiano con Chalou’s Love Ps, che già in settimana si era messo in evidenza in numerose categorie. Nella finalissima del Silverha conquistato la terza posizione il giovanissimo cavaliere azzurro Giacomo Casadei in sella a Tamis. A vincere è stato il cavaliere ingleseWhitaker già vincitore diPremi ale in seconda posizione l’olandese Bart Lips.