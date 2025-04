Cinemaserietv.it - J.K. Rowling contro gli asessuali: “Che me ne frega se non ti piacciono le sveltine?”

J.K,ha di nuovo incendiato i suoi follower, tramite l’ennesima polemica social su temi sensibili: ultima vittima degli strali della scrittrice è il World Asexuality Day, festeggiato il 6 aprile dall’omonima associazione, che riunisce le personee che si pone politicament’ sotto l’ombrello della comunità LGBTQIA+: una “generalizzazione” che non piace assolutamente a, già nota per le sueversie posizioni TERF, e spalleggiata in quest’ultima battaglia ideologica anche da esponenti della comunità gay.Al solito,esprime il suo dissenso senza mezzi termini: l’tà, secondo la scrittrice, non può essere accomunata ai bisogni e alle istanze delle persone omosessuali: la denuncia è al solito piccante e penetranteHappy International Fake Oppression Day to everyone who wants complete strangers to know they don’t fancy a shag.