Ivan Juric lascia Southampton dopo la retrocessione

Ivan Juric ha lasciato Southampton in seguito alla retrocessione del club dalla Premier League ieri.Il croato ha preso in carico a dicembre, in seguito al licenziamento di Russell Martin, ma non è riuscito a ispirare un miglioramento dei risultati.I santi hanno perso 12 delle sue 14 partite in carica, vincendo solo una, e sedersi in fondo al tavolo con la loro retrocessione-il primo nella storia della Premier League-ha confermato dopo la sconfitta per 3-1 al Tottenham.0,29-Southampton ha raccolto solo quattro punti nelle 14 partite della Premier League di Ivan Juri? (W1 D1 D12), dando al croato la media più bassa per gioco di qualsiasi manager per occuparsi di 10+ partite in competizione (0,29). Inquietante. pic. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-07 12:28:00 Giorni caldissimi in redazione!Secondo quanto riferito,hatoin seguito alladel club dalla Premier League ieri.Il croato ha preso in carico a dicembre, in seguito al licenziamento di Russell Martin, ma non è riuscito a ispirare un miglioramento dei risultati.I santi hanno perso 12 delle sue 14 partite in carica, vincendo solo una, e sedersi in fondo al tavolo con la loro-il primo nella storia della Premier League-ha confermatola sconfitta per 3-1 al Tottenham.0,29-ha raccolto solo quattro punti nelle 14 partite della Premier League diJuri? (W1 D1 D12), dando al croato la media più bassa per gioco di qualsiasi manager per occuparsi di 10+ partite in competizione (0,29). Inquietante. pic.

Juric si dimette dal Southampton: fatale la matematica retrocessione. Juric via dal Southampton, il Sun: "Il peggior tecnico di sempre in Premier". Southampton retrocesso, Juric lascia la squadra. Southampton, Juric lascia il club dopo la retrocessione: le ultime. Esonerato a Roma, via con retrocessione anche al Southampton: l'anno orribile di Juric. Juric via dal Southampton 'peggior tecnico di sempre in Premier'. Ne parlano su altre fonti

Juric lascia il Southampton dopo la retrocessione "record" - Termina l'esperienza in Inghilterra dell'ex allenatore della Roma. Appena quattro i punti conquistati in panchina in Premier League ... (corrieredellosport.it)

Juric via dal Southampton, il Sun: "Il peggior tecnico di sempre in Premier" - Il tecnico croato ha lasciato la guida dei Saints poco più di 100 giorni dopo il suo arrivo. Fatale la retrocessione aritmetica arrivata dopo la sconfitta dei Saints contro il Tottenham. Secondo il ... (tg24.sky.it)

Ex Roma, Juric lascia il Southampton subito dopo la retrocessione - Ivan Juric non è più l`allenatore del Southampton. Il 50enne tecnico croato ex Roma, Torino, Verona e Genoa lascia il club inglese con ... (msn.com)