Ivan Juric il disastro è completo | esonerato dal Southampton mai un club inglese era retrocesso così presto

Ivan Juric è stato esonerato dal Southampton dopo che il club è matematicamente retrocesso dalla Premier League alla Championship, perdendo 3-1 sul campo del Tottenham nel match valido per il 31esimo turno del campionato inglese. Lo staff dell’ex allenatore della Roma ha già lasciato il club, mentre i giocatori del Southampton sono stati informati questa mattina della decisione presa. Dopo essere stato chiamato e poi cacciato dai giallorossi, per Juric arriva il secondo esonero nella stessa stagione: il disastro è completo.Sky Sports News riferisce che Simon Rusk guiderà la squadra fino alla fine della stagione. Rusk prese brevemente il comando quando Russell Martin, il precursore di Juric, lasciò i biancorossi. Anche l’ex calciatore Adam Lallana sarà coinvolto nel nuovo assetto. L’esperienza di Ivan Juric nel club inglese è durato solo 108 giorni. Ilfattoquotidiano.it - Ivan Juric, il disastro è completo: esonerato dal Southampton, mai un club inglese era retrocesso così presto Leggi su Ilfattoquotidiano.it è statodaldopo che ilè matematicamentedalla Premier League alla Championship, perdendo 3-1 sul campo del Tottenham nel match valido per il 31esimo turno del campionato. Lo staff dell’ex allenatore della Roma ha già lasciato il, mentre i giocatori delsono stati informati questa mattina della decisione presa. Dopo essere stato chiamato e poi cacciato dai giallorossi, perarriva il secondo esonero nella stessa stagione: il.Sky Sports News riferisce che Simon Rusk guiderà la squadra fino alla fine della stagione. Rusk prese brevemente il comando quando Russell Martin, il precursore di, lasciò i biancorossi. Anche l’ex calciatore Adam Lallana sarà coinvolto nel nuovo assetto. L’esperienza dinelè durato solo 108 giorni.

