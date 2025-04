Ilrestodelcarlino.it - Italo, il nonno dei record. La terza laurea a 89 anni: "Volevo studiare le anime"

"Quando sono rimasto vedovo, mi sono iscritto all’università perfilosofia e capire che fine facessero ledopo la morte. Non so se l’ho capito, ma so che mia moglie Angela sarà vicino a me". Una scelta dettata dall’amore, e dalla curiosità, ha spintoSpinelli, ex operaio di 88del Modenese, a intraprendere il percorso universitario. E ora, dopo ben due titoli – in Filosofia e in Storia –, domani discuterà la tesi per prendere la. A 88diventerà dottore magistrale in Filosofia, presentando il suo terzo elaborato, stavolta incentrato sulla figura di Giordano Bruno, nell’aula magna di Filosofia dell’Università di Macerata. Spinelli, che compirà 89il 21 maggio, in questa occasione ha voluto dedicare la tesi al rettore, John McCourt, e alla professoressa Arianna Fermani, "con cui ho un legame molto speciale e che mi ha spronato da subito a iniziare questo percorso – racconta –.