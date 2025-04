Italiano mossa anti-Lobotka | ha messo un uomo su di lui

Conte lo lancia titolare dopo 111 giorni: la formazione del Napoli anti Inter. Mady insidia Matic: ora Mourinho ci pensa. Italiano, mossa anti-Lobotka: ha messo un uomo su di lui.

La mossa tattica di Italiano: ha designato un marcatore a uomo per Lobotka - Vincenzo Italiano studia la mossa anti-Lobotka: Odgaard sarà designato per seguire come un'ombra il regista del Napoli. Questa, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, una ... (tuttonapoli.net)

Il Mattino - Gilmour è la mossa di Conte per liberare Lobotka: i dettagli - Poi Conte ha capito che poteva fare di necessità virtù e con l'infortunio di Anguissa ha pensato al doppio play: Lobotka più Gilmour. Risultato? Il Napoli ha ritrovato smalto, ha aggiunto ... (msn.com)

Lobotka e l'indizio sul suo futuro: "L'anno prossimo parlerò italiano" - Questa è la mia idea". Proprio quest'ultima frase - "l'anno prossimo farò interviste in italiano" - sembra suggerire che Lobotka abbia intenzione di restare almeno un'altra stagione in azzurro. (areanapoli.it)