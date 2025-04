Italiano lascerà Bologna? Una big fortemente interessata a lui per la prossima stagione L’indiscrezione

Bologna, possibile addio per Vincenzo Italiano a fine stagione? Il tecnico rossoblu potrebbe allenare quella big italiana Come riferito dal giornalista Pietro Mazzara, il Bologna non è sicuro che potrà contare sulla permanenza di Vincenzo Italiano. Certo, il tecnico sta facendo una grande stagione in Emilia, ma dall’altra parte ci sarebbe una big italiana che vorrebbe . Calcionews24.com - Italiano lascerà Bologna? Una big fortemente interessata a lui per la prossima stagione. L’indiscrezione Leggi su Calcionews24.com , possibile addio per Vincenzoa fine? Il tecnico rossoblu potrebbe allenare quella big italiana Come riferito dal giornalista Pietro Mazzara, ilnon è sicuro che potrà contare sulla permanenza di Vincenzo. Certo, il tecnico sta facendo una grandein Emilia, ma dall’altra parte ci sarebbe una big italiana che vorrebbe .

Il Bologna per il terzo posto, il Napoli per braccare l’Inter: al Dall’Ara sfida fra big - BOLOGNA – Benvenuti al Dall’Ara, lo scudetto passa anche da qui. Davvero difficile, in questo momento, chiedere di meglio. Se ne assegnasse uno per il solo girone di ritorno, il Bologna sarebbe davant ... (bologna.repubblica.it)

Italiano sorride in vista di Bologna-Napoli: un top è tornato ad allenarsi in gruppo. Chi è - Vincenzo Italiano recupera un top in vista di Bologna-Napoli. Ecco chi è il calciatore che è tornato in gruppo. (vesuviolive.it)

Bologna-Napoli: Dall'Ara tutto esaurito per il big match di Serie A - E’ successo a Fiuminata, nel Maceratese. La donna si è accorta della presenza dell’animale selvatico grazie al suo cane, un Rottweiler, che all’improvviso ha iniziato ad abbaiare. “Davvero bellissimo, ... (ilrestodelcarlino.it)