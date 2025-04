Thesocialpost.it - Italia invasa da finto miele cinese, l’esperto: “Ti dico come riconoscerlo e evitarlo (e cosa contiene davvero)”

Leggi su Thesocialpost.it

C’è una vera e propria invasione di. Un allarme che ha subito fatto drizzare le antenne agli esperti e soprattutto agli amanti di questa chicca della natura. In un video pubblicato sui social, l’agronomo Daniele Paci, ha recentemente messo in guardia i consumatori riguardo alche troviamo nei supermercati, spiegando che se non stiamo attenti rischiamo di portare in tavola non del, ma uno sciroppo di fruttosio mascherato da, dunque? E? Per fortuna è lo stesso Paci, ripreso da GreenMe, a dare alcuni consigli agli amanti del prodotto delle api. Paci ha infatti rivelato che circa il 25% delvenduto a livello globale è di origine. E il problema è che questo prodotto spesso non è autentico, per questo viene venduto a prezzi inferiori rispetto al prodotto vero.