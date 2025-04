Italia-Cina ambasciatore Jia Guide | Paesi promotori globalizzazione economica

"L'attuale crescita economica mondiale è lenta e in alcuni Paesi dilagano l'unilateralismo e il protezionismo. L'apertura porta progresso, mentre la chiusura porta arretratezza. Cina e Italia, essendo importanti economie mondiali, sono promotrici attive e beneficiarie della globalizzazione economica". Così l'ambasciatore di Cina Jia Guide in un'intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica. "La Cina – spiega – intende collaborare con l'Italia per continuare ad approfondire la cooperazione pragmatica con atteggiamento aperto, espandere il commercio bilaterale e gli investimenti bidirezionali e, cogliendo le opportunità offerte dal 55esimo anniversario relazioni diplomatiche, che ricorre quest'anno, promuovere la cooperazione sino-Italiana, per ottenere nuovi risultati e lavorare insieme per dare un contributo utile alla prosperità e allo sviluppo dell'economia mondiale".

