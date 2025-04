Justcalcio.com - “Italia 90 è l’unica cosa che guardo indietro e penso” se solo “, perché avremmo avuto una vera possibilità in finale: vincere una Coppa del Mondo è immortalità, è per sempre” Gary Lineker racconta a FFT il più grande rimpianto della sua carriera da giocatore

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.ha raggiunto molte cose durante la sua vita nel calcio – prima di diventare un presentatore televisivo di successo, era un eroe in Inghilterra alle due coppe delsi sta dimettendo come conduttricepartita del giorno il mese prossimo dopo 26 anni e ha parlato con la rivista Fourfourtwo per segnare il momento.In televisione, ha imparato dal mentore Des Lynam, prima di succedere alla leggenda dopo che Lynam si è trasferito in ITV nel 1999.’s90 Agony(Credito immagine: Alamy)Prima di ciò,era uno dei migliori attaccanti del, segnando più di 300 gol per club e paese durante unastellare.