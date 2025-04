Istruzione Bernini | Fondi aumentati non tagliati

ROMA – "Non e' vero che abbiamo tagliato i fondi all'Istruzione, abbiamo raggiunto un record storico di finanziamento ordinario". E' quanto ha dichiarato, ai microfoni dell'agenzia di stampa Ansa, Anna Maria Bernini (foto), Ministro dell'universita' e della ricerca, a margine dell'evento "Universita' e futuro", organizzato da Forza Italia a Roma questo lunedi'.

