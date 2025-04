Istituto ' Giovanni Paolo II' di Bari crescita record per la ricerca clinica | Fondi aumentati del 334145%

Istituto ha registrato un incremento straordinario del 3341,45% nella capacità di attrazione di Fondi competitivi, passati da circa 170mila dell’anno precedente a oltre 6 milioni di euro. Cresce l’eccellenza scientifica dell’Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari. Baritoday.it - Istituto 'Giovanni Paolo II' di Bari, crescita record per la ricerca clinica: "Fondi aumentati del 3341,45%" Leggi su Baritoday.it Nel 2023, l’ha registrato un incremento straordinario del 3341,45% nella capacità di attrazione dicompetitivi, passati da circa 170mila dell’anno precedente a oltre 6 milioni di euro. Cresce l’eccellenza scientifica dell’Tumori 'II' di

Istituto 'Giovanni Paolo II' di Bari, crescita record per la ricerca clinica: "Fondi aumentati del 3341,45%". Un mix di competenze per le ambizioni dell’istituto Giovanni Paolo II. Il liceo Lollino è salvo: la gestione della scuola passa alla Fondazione Giovanni Paolo II, garantirà l’attività di classico e scientifico. Il Papa: la Chiesa apra le porte a donne discriminate e a famiglie ferite. "Semi di gentilezza" alla Giovanni Paolo II. MATRIMONIO E FAMIGLIA: SIGLATA UNA COLLABORAZIONE CON LA PONTIFICIO ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II. Ne parlano su altre fonti

Istituto 'Giovanni Paolo II' di Bari, crescita record per la ricerca clinica: "Fondi aumentati del 3341,45%" - Lo straordinario dato vede l'incremento nella capacità di attrazione di sostegni economici, in un anno, da 170mila a 6 milioni di euro. In salita, del 1648%, il numero di pazienti arruolati in trials ... (baritoday.it)

All’Istituto tumori di Bari 6 milioni di finanziamenti per la ricerca: “Ora terapie innovative” - Una crescita esponenziale per l’ospedale barese inm grado di attrarre fondi esterni, nazionali e internazionali: "Risultati che superano ampiamente la media nazionale dei 54 Irccs italiani" ... (msn.com)

Liceo Lollino, al via la nuova gestione: l’istituto ceduto alla Fondazione San Giovanni Paolo II - BELLUNO - Nel Seminario che ebbe come studente, insegnante e vicerettore don Albino Luciani, poi diventato papa con il nome di Giovanni Paolo I, entra la Fondazione "San Giovanni Paolo ... (ilgazzettino.it)