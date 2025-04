Formiche.net - Israele sull’orlo di un burrone? Le tensioni regionali lette da Dentice

Diciotto mesi dopo l’attacco terroristico con cui Hamas ha aperto l’attuale stagione di guerra, il 7 ottobre 2023, il conflitto nella Striscia di Gaza si è definitivamente trasformato in qualcosa di più grande e più complesso: una guerra a bassa intensità ma ad alta instabilità, incastonata in un sistema regionale in ebollizione. Mentre le forze armate israeliane continuano le operazioni a Gaza e il governo di Benjamin Netanyahu fronteggia una crescente pressione interna e internazionale, il baricentro strategico si sposta. Gli occhi di Gerusalemme – e di Washington – sono puntati su Teheran.Nelle ultime ore, il primo ministro israeliano è tornato negli Stati Uniti per incontrare il rappresentante al Commercio, Jamieson Greer, e il segretario Howard Lutnick. Ufficialmente, si è parlato di tariffe — fonti israeliane dicono che Tel Aviv è “amareggiata”, perché mentre il governo ha tolto ogni barriera commerciale con gli Usa, nello stesso giorno Donald Trump ha imposto una tariffa del 17%.