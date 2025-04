Israele prende di mira Hezbollah in Libano durante la visita dell’inviata statunitense

Israele ha preso di mira i miliziani di Hezbollah in un attacco al Libano il 6 aprile, durante la visita dell’inviata degli Stati Uniti per “sollecitare” Beirut ad accelerare il disarmo del movimento libanese filoiraniano. Leggi Internazionale.it - Israele prende di mira Hezbollah in Libano durante la visita dell’inviata statunitense Leggi su Internazionale.it ha preso dii miliziani diin un attacco alil 6 aprile,ladegli Stati Uniti per “sollecitare” Beirut ad accelerare il disarmo del movimento libanese filoiraniano. Leggi

Israele prende di mira Hezbollah in Libano durante la visita dell’inviato statunitense - Israele ha preso di mira i miliziani di Hezbollah in un attacco al Libano il 6 aprile, durante la visita dell’inviata degli Stati Uniti per “sollecitare” Beirut ad accelerare il disarmo del movimento ... (internazionale.it)

Israele colpisce leader Hezbollah a Beirut: secondo raid dopo il cessate il fuoco - L'esercito israeliano ha condotto un attacco a Beirut uccidendo un leader di Hezbollah, secondo raid dopo la tregua. (quotidiano.net)

Israele torna a bombardare la roccaforte di Hezbollah nel Libano - Mentre jet dello Stato ebraico hanno a più riprese sorvolato a bassa quota Beirut e la valle orientale delle Bekaa, altri raid aerei israeliani sono stati condotti nelle regioni meridionali libanesi, ... (ansa.it)