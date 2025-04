Israele-Hamas tensioni in Cisgiordania | ’ ucciso un 14enne con cittadinanza Usa’

tensioni, violenza e incomprensioni. Gli ultimi sviluppi accendono i riflettori su una nuova tragedia che rischia di infiammare ulteriormente una situazione già esplosiva. Ma cosa sta accadendo davvero in Cisgiordania? Nelle ultime ore è stata diffusa una notizia riguardante una giovanissima vittima che sarebbe stata uccisa dalle forze israeliane. L’esercito di Netanyahu avrebbe affermato di aver colpito un ‘terrorista’ durante un’operazione. Le fonti palestinesi, tuttavia, riportano una realtà diversa sull’accaduto.Leggi anche: Parigi, arrestati tre terroristi: volevano farsi esplodereEscalation in Cisgiordania: un’altra giovane vittimaNelle ultime ore, una fonte palestinese ha denunciato l’uccisione di un ragazzo di 14 anni da parte delle forze israeliane nella Cisgiordania occupata. Thesocialpost.it - Israele-Hamas, tensioni in Cisgiordania:’ ucciso un 14enne con cittadinanza Usa’ Leggi su Thesocialpost.it Il conflitto israelo-palestinese sembra non conoscere tregua. Ogni giorno aggiunge nuove ferite a una terra già profondamente segnata da decenni di, violenza e incomprensioni. Gli ultimi sviluppi accendono i riflettori su una nuova tragedia che rischia di infiammare ulteriormente una situazione già esplosiva. Ma cosa sta accadendo davvero in? Nelle ultime ore è stata diffusa una notizia riguardante una giovanissima vittima che sarebbe stata uccisa dalle forze israeliane. L’esercito di Netanyahu avrebbe affermato di aver colpito un ‘terrorista’ durante un’operazione. Le fonti palestinesi, tuttavia, riportano una realtà diversa sull’accaduto.Leggi anche: Parigi, arrestati tre terroristi: volevano farsi esplodereEscalation in: un’altra giovane vittimaNelle ultime ore, una fonte palestinese ha denunciato l’uccisione di un ragazzo di 14 anni da parte delle forze israeliane nellaoccupata.

Razzi da Gaza su Israele e Netanyahu ordina una "punizione" per Hamas | Ucciso in Cisgiordania un palestinese 14enne con cittadinanza Usa. Razzi da Gaza su Israele e Netanyahu ordina una "punizione" per Hamas | Ucciso in Cisgiordania un palestinese 14enne con cittadinanza Usa. Dopo la tregua a Gaza, la guerra si sposta in Cisgiordania - Pierre Haski. Gaza, intensi attacchi su tutta la Striscia. Tensione alta anche in Cisgiordania. Beirut, migliaia a funerali Nasrallah. Idf: allerta a confine di Gaza. Tank israeliano uccide due palestinesi a Rafah, a Jenin Idf evacua centinaia da campo profughi - Aggiornamento del 23 Gennaio delle ore 23:30. Ne parlano su altre fonti

Razzi da Gaza su Israele e Netanyahu ordina una "punizione" per Hamas | Ucciso in Cisgiordania un palestinese 14enne con cittadinanza Usa - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 549. L'emittente Al Jazeera riporta che caccia israeliani hanno bombardato una moschea nel ... (msn.com)

Israele uccide ragazzo americano: “Terrorista, tirava pietre”. Razzi di Hamas, parte rappresaglia - Un ragazzo palestinese di 14 anni è stato ucciso da militari di Israele vicino alla città di Turmus Ayya, a nord-est di Ramallah, in Cisgiordania. Idf ha confermato, affermando il ragazzino lanciava p ... (msn.com)

Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi sulla guerra | Trump: «Bombardamenti sull'Iran senza l'accordo sul nucleare» - Le notizie di domenica 30 marzo sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. «Hamas ha ucciso un 22enne che protestava a Gazacontro il gruppo terrorista» ... (corriere.it)