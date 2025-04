Israele ha deliberatamente ucciso i 15 soccorritori palestinesi ritrovati in una fossa comune nella Striscia di Gaza

Otto paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese, cinque soccorritori della Difesa civile di Gaza e due dipendenti di altrettante agenzie delle Nazioni Unite erano scomparsi a Rafah il 23 marzo scorso dopo essere accorsi sul sito di un attacco dell'esercito israeliano nel quartiere di Tel al-Sultan, a ovest della città, per curare alcuni civili rimasti feriti. I loro corpi senza vita sono poi stati ritrovati il 28 marzo successivo in una fossa comune.

