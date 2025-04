Laprimapagina.it - Isola Capo Rizzuto. Festa di fine Ramadan a S. Anna: tra ritmi, radici e condivisione culturale

Leggi su Laprimapagina.it

Un pomeriggio di, musica e sapori da tutto il mondo ha animato la Piazzetta di S.in provincia di Crotone, dove si è tenuto l’evento multi– Cantamin-Azioni culturali”, promosso dai progetti Spazi di Prossimità e SAI Crotone Provincia. L’iniziativa è nata per celebrare ladelcon un momento di incontro tra cittadini e migranti, all’insegna della, della gioia e del dialogo inter.Colori, profumi e suoni hanno invaso la piazza, trasformandola in un vivace crocevia di culture. Musiche tradizionali e moderne provenienti da vari Paesi si sono alternate, coinvolgendo il pubblico in danze collettive e momenti di. L’allestimento degli stand gastronomici, curato con entusiasmo dai partecipanti ai progetti di accoglienza, ha offerto un viaggio culinario che ha toccato più continenti, portando in tavola piatti tipici ricchi di storia e significato.