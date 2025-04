Ilrestodelcarlino.it - Irrigazione smart, zero pensieri: Gardena è il set che fa tutto da sotto terra, al minimo storico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A prima vista sembra solo un semplice pozzetto into. Ma in realtàquella botola si nasconde un concentrato di tecnologia: il Set pre-cablato 9V Bluetooth di- oggi a prezzo occasione di soli 273,95€ grazie al 24% di sconto Amazon - è il nuovo alleato dei giardinieri digitali (anche di quelli con il pollice grigio). Si tratta di una scatola da inre, già pronta all’uso, che ospita fino a tre valvole di9V (vendute separatamente). Una volta sistemata nel terreno, diventa praticamente invisibile, ma continua a lavorare in modo silenzioso ed efficiente. Acquista la scatola diin sconto Installazione facilissima, perfetto per giardini di medie e grandi dimensioni L’installazione è facilissima: il sistema è già cablato, quindi devi solo posizionarlo e collegare le valvole.