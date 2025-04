Irma Testa | Tante concezioni sbagliate sulla boxe femminile Importante diffondere la nobile arte nelle scuole

Irma Testa ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e per due volte consecutive si è laureata Campionessa del Mondo dei pesi piuma (a Istanbul nel 2022 e a Nuova Delhi nel 2023). La 27enne campana è un punto di riferimento per il pugilato italiano: è stata la prima donna a partecipare ai Giochi (debuttò a Rio 2016) ed è un esempio per Tante giovani. La sua avventura a Parigi 2024 non ha avuto l'epilogo sperato, ma ora l'azzurra guarda con ottimismo al prossimo futuro, a cominciare dai Mondiali 2025, con il mirino puntato verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.La conferma della boxe alle Olimpiadi ha rappresentato una liberazione per te? Hai mai temuto per davvero che venisse esclusa?"In realtà non ho mai temuto che la boxe potesse essere esclusa dal programma olimpico perché è uno dei primi sport di tutto il programma dei Giochi.

