Lettera43.it - IQOS e Seletti presentano “Curious X – Sensorium Piazza” alla Milano Design Week

A sostegno della sua missione di costruire un futuro senza fumo rendendo le sigarette un ricordo del passato,celebra la sua crescente community di oltre 32 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo annunciando,, la sua collaborazione con l’iconico brand di. Dpartnership delle due realtà è nataX:, un’instzione presente all’Opificio 31 all’interno di Tortona Rocks dall’8 al 13 aprile 2025.X –(Philip Morris). Arte e tecnologia si intrecciano per creare interazioni nuove e straordinarieSi tratta di un’audace reinterpretazione della tradizionaleitaliana, uno spazio multi sensoriale dove le persone si incontrano, conversano e si connettono. L’instzione collega il mondo fisico a una dimensione digitale inaspettata, dove arte e tecnologia si intrecciano per creare interazioni nuove e straordinarie.